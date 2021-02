Troppo ottimisti sui vaccini. Il mea culpa della Von der Leyen

10 febbraio 2021 a

«Forse siamo stati troppo fiduciosi nella consegna puntuale delle dosi di vaccini anti-Covid che avevamo ordinato. Siamo tutti concentrati sullo sviluppo dei vaccini, ma globalmente abbiamo sottovalutato le difficoltà legate alla produzione di massa». Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo, a Bruxelles.

«Ci vogliono normalmente 5-10 anni per produrre un nuovo vaccino - continua von der Leyen - lo abbiamo fatto in 10 mesi. È un grande successo scientifico, del quale dovremmo essere fieri. Ma la scienza ha superato l’industria: la produzione dei nuovi vaccini è un procedimento molto complesso».

Le parole della Von der Leyen, insomma, suonano come un mea culpa nei confronti delle scelte e delle previsioni dell'Unione europea. «È semplicemente impossibile - prosegue - mettere su uno stabilimento produttivo dall’oggi al domani. Questi vaccini integrano fino a 400 componenti e la produzione coinvolge moltissime imprese. È per questo che abbiamo creato una task force per aumentare la produzione dei vaccini», conclude.

