Germania in lockdown fino al 7 marzo. Di cosa ha paura la Merkel

In Germania il lockdown sarà esteso fino al 7 marzo. La notizia è arrivata al termine del vertice tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i governatori dei Laender.

La cancelliera e i 16 governatori hanno esteso il blocco per la preoccupazione che le nuove varianti del Covid-19 potrebbero invertire la discesa della curva dei contagi. Durante il blocco sono previste alcune eccezioni, incluso il permesso ai parrucchieri di riaprire le loro attività il 1 marzo, anche se nel rispetto di rigide norme igieniche. Il secondo blocco in Germania è iniziato a novembre ed è stato esteso e rafforzato prima di Natale a causa della preoccupazione che il numero di pazienti Covid-19 potesse sopraffare gli ospedali.

«Il vecchio virus sparirà e conviveremo con un nuovo virus», la variante britannica «che avrà il sopravvento». Lo ha detto Angela Merkel alla conferenza stampa convocata al termine del vertice con i Laender che ha deciso un’estensione del lockdown in Germania fino al 7 marzo. In sostanza la cancelliera ha voluto spiegare ancora una volta i motivi della prudenza con cui il governo e i Laender procedono alle progressive riaperture di un lockdown che attualmente rimane uno dei più severi d’Europa. La diffusione delle varianti del coronavirus, ha ribadito Merkel, «potrebbe provocare una nuova crescita esponenziale come quelle che abbiamo già visto», ed è per questo «che dobbiamo stare molto attenti e tenere le infezioni molto basse».

