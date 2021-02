Coronavirus: Macron e Merkel, 'sostegno a strategia comune vaccini'

05 febbraio 2021 a

Parigi, 5 feb. (Adnkronos) - Emmanuel Macron e Angela Merkel esprimono insieme sostegno alla strategia vaccinale comune dell'Ue, malgrado le criticità e i ritardi. "Sostengo completamente l'approccio europeo scelto. Cosa diremmo se Francia e Germania fossero oggi in competizione sui vaccini?", ha notato il presidente francese in una conferenza stampa congiunta a Parigi. Ordinare insieme le dosi, è stata "una buona decisione", ha sottolineato la cancelliera, presente in collegamento video.