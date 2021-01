Meghan Markle, la duchessa perde chili con la dieta flexitariana

Giada Oricchio 28 gennaio 2021 a

Meghan Markle pazza della dieta “flexitariana” che spopola tra i vip di Hollywood. La duchessa di Sussex è tornata a Los Angeles, ha iniziato qui la sua vita da “celebrities” con Harry d’Inghilterra e il piccolo Archie e a differenza di quanto sussurrato in questi mesi non solo non sarebbe incinta (a primavera 2020 ha sofferto per un aborto spontaneo), ma si sarebbe messa a dieta.

L’ex attrice ha già perso 4 chili grazie a una nuova dieta ipocalorica: un mix bilanciato di alimentazione vegetariana e quantità ridotte di carne. Il regime “flexitariano” coniuga due aspetti: l’attenzione alle tematiche ambientali e la flessibilità nel consumo delle proteine animali. A differenza delle diete vegetariane, si possono mangiare carne, pesce, uova e latte in maniera occasionale e soprattutto a km zero e di alta qualità cioè non raffinate industrialmente. Meghan Markle non è la sola adepta della “dieta flessibile”, ci sono anche le star Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Emma Thompson, Richard Branson, Ellie Goulding.

