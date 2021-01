Biden ha giurato. Lady Gaga canta l'inno poi tocca a Jennifer Lopez

20 gennaio 2021 a

Joe Biden ha giurato da presidente degli Usa alle 17.48 italiane. Ora il suo primo discorso ufficiale.

La cantante Lady Gaga ha cantato sul palco l’inno nazionale prima del giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Accompagnata dalla band dei Marine, Lady Gaga ha sfoggiato una mise rossa e nera, dall’ampia gonna a campana. Sulla giacca un enorme colomba dorata e una pettinatura con treccia che ricorda quella della principessa Leia di Star Wars. Prima di lasciare il podio, ha salutato Joe Biden, Kamala Harris e l’ex presidente Barack Obama

Subito dopo il giuramento della vicepresidente, la prima donna della storia americana a ricoprire questa carica, è toccato a Jennifer Lopez esibirsi davanti alla Casa Bianca e alla fine della sua performance ha gridato in spagnolo: "Libertà e giustizia per tutti".

Donald Trump ha guardato l’inizio della cerimonia di inaugurazione di Biden, mentre era in volo, a bordo dell’Air Force One, diretto a Palm Beach. Lo ha reso noto Cnn che ha citato una persona a bordo dell’aereo. I Trump sono scesi dall’Air Force One poco dopo che il vicepresidente Mike Pence è entrato alla cerimonia al Campidoglio

