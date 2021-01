Mangeremo larve, addio dieta mediterranea

14 gennaio 2021 a

Le larve di vermi della farina sono sicure da mangiare «come un insetto intero essiccato o come polvere». Lo ha deciso l«Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha sede a Parma, in conclusione di una valutazione fatta su richiesta dell’azienda francese di allevamento di insetti Agronutris. A causa della sua elevata composizione di proteine e fibre, "non ci sono svantaggi nutrizionali nel loro consumo", hanno sottolineato gli esperti, ma sono necessarie ulteriori ricerche su possibili reazioni allergiche. Sulla base del parere dell’Efsa, la Commissione europea deve ora presentare agli Stati membri un progetto di proposta per autorizzare l’immissione sul mercato di vermi della farina essiccati e prodotti derivati, nonché le condizioni di commercializzazione. Il settore spera in un via libera definitivo entro la metà del 2021.

«Questa prima valutazione del rischio di un insetto come nuovo alimento può aprire la strada alla prima approvazione di questo tipo a livello dell’Ue», osserva Ermolaos Ververis, responsabile scientifico del gruppo Efsa che si è occupato dello studio. «La nostra valutazione è un passo decisivo per garantire la sicurezza dei consumatori», diventata obbligatoria con l’entrata in vigore di un regolamento Ue sui nuovi alimenti nel gennaio 2018, spiega. L’Efsa sta inoltre esaminando anche richieste su grilli e cavallette, per determinare se siano adatti al consumo. Si stima che un migliaio di specie vengano consumate in Africa, Asia e America Latina. Ma nell’Ue, gli allevamenti di insetti (poche migliaia di tonnellate prodotte all’anno) vengono utilizzati principalmente per nutrire gli animali da allevamento, in particolare il pesce, in un mercato in forte espansione.

