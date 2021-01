Usa, lo sciamano jake Angeli arrestato dopo aver guidato l'assalto a Capitol Hill

09 gennaio 2021 a

a

a

È stato arrestato Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, lo sciamano di QAnon, che ha partecipato all'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump. A comunicare l'arresto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Giovedì scorso centinaia di manifestanti pro-Trump hanno sfondato i cordoni di sicurezza di Capitol Hill assaltando il Congresso degli Stati Uniti tra l'incredulità e lo sdegno del mondo intero, suscitando dubbi sulla preparazione delle forze di sicurezza statunitensi. Un miscuglio di neo-nazisti, estremisti e sostenitori della teoria complottista di QAnon è riuscito a irrompere nel Parlamento interrompendo la seduta del Congresso, riunito in seduta congiunta per ratificare la vittoria del democratico Joe Biden. È la prima volta in oltre 200 anni che il Campidoglio viene violato da quando gli inglesi attaccarono e bruciarono l'edificio nell'agosto del 1814. Secondo i media statunitensi, l'assalto, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, è stato uno shock spaventoso per la maggior parte degli americani, ma un'impresa eroica per gli estremisti.

Tra gli assalitori figurano volti noti della galassia della destra estrema come il 33enne Jake Angeli, di origini italiane, immortalato nei corridoi del Congresso con la faccia dipinta, il torso nudo e un copricapo con pelliccia e corna. Angeli - conosciuto dai seguaci come lo sciamano QAnon - è divenuto rapidamente un simbolo dell'assalto. Negli ultimi mesi, l'estremista ha partecipato regolarmente alle proteste pro-Trump in Arizona, comprese le manifestazioni fuori dal centro per il conteggio dei voti della contea di Maricopa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.