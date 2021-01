06 gennaio 2021 a

Mentre a Washington va in scena la rivolta popolare dei supporter di Trump che assaltano il Congresso, qui in Italia nelle chat renziane impazza e diventa virale il video in cui il premier Conte incontra e stringe la mano a Trump: "Il mio governo e l'amministrazione Trump sono entrambi governi del cambiamento". Chissà se Conte lo pensa ancora...

