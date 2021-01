Vittoria Biden, così Trump divorzia da Pence

06 gennaio 2021 a

Il vice presidente Mike Pence ha detto a Donald Trump che non può ribaltare l’esito delle elezioni durante la conta dei voti del collegio elettorale che oggi in Congresso certificheranno la vittoria di Joe Biden. Lo riporta il New York Times.

È stato Trump a chiedere pubblicamente a Pence di «farsi avanti» durante il comizio in Georgia in vista dei ballottaggi che decideranno il controllo del Senato americano. E non solo. Il presidente uscente ha pubblicato un tweet in cui ha spinto Pence a non ratificare il voto di molti stati in favore di Joe Biden.

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Poi è arrivata la smentita dello stesso Trump sulle dichiarazioni di Pence riportate dal New York Times. «I commenti che il vice presidente Pence avrebbe avrebbe fatto a me riportati dal New York Times sono fake news - dichiara Trump in una nota - Non lo ha mai detto. Il vice presidente e io concordiamo totalmente sul fatto che il vice presidente abbia il potere di agire», prosegue il capo della Casa Bianca insistendo sul fatto che l’elezione del 3 novembre «è stata corrotta».

