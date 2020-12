Harry e Meghan guadagnano milioni e la Regina Elisabetta è furiosa

Giada Oricchio 19 dicembre 2020 a

Pioggia di dollari per gli ex reali Harry d’Inghilterra e Meghan Markle: 230 milioni di guadagni. Ed Elisabetta II si infuria. Perso un regno, l’ex attrice e il consorte ne hanno trovato un altro molto più redditizio da “celebrities”. Secondo le prime stime dei tabloid inglesi, il Duca e la Duchessa del Sussex, dopo aver fatto spendere ai contribuenti britannici 44 milioni di sterline per gli anni in cui sono stati al “servizio di Sua Maestà”, guadagneranno fino a 230 milioni di sterline con la loro nuova vita a Los Angeles.

Sulla scia dell’accordo di 112 milioni di sterline con Netflix (che sale 200 milioni se si raggiungono dei bonus, nda), i due fuggiaschi hanno detto sì a produrre una serie di podcast per Spotify alla modica cifra di 30 milioni di sterline. A questi vanno sommati 750.000 sterline per ogni discorso tenuto in eventi di beneficienza. Con la pubblicazione di libri (47 milioni di sterline) e post di sponsorizzazioni su Instagram (81 milioni di sterline) arriverebbero a una cassaforte da far invidia a una Regina. Ma qualcosa avrebbe contrariato Elisabetta II che per Natale non vedrà Archie, il nipotino di un anno e mezzo Archie.

Nonostante il taglio finanziario con la famiglia reale, Harry e Meghan avevano annunciato che le loro azioni sarebbero state in linea con i valori della Royal Family, ma non è così. La Markle avrebbe scatenato l'ira di Buckingham Palace per alcuni post su Instagram con l’amica Oprah Winfrey in cui pubblicizza una start-up di caffè, latte d'avena e latte Clevr Blends in cui ha investito insieme al marito Harry. Chi è interessato può comprare un pacchetto a 21 sterline. In pratica, il Fitvia dei ricchi. E per questo, Norman Baker, ex parlamentare Lib Dem e membro del Privy Council, ha osservato che la "nuova Kim Kardashian", così è stata ribattezzata l’intraprendente ex attrice, sta facendo un’enorme lavoro per diventare ricca dalla sua magione (9 camere da letto, 16 bagni e una piscina) in California facendo commercio dello stato reale in dissolvenza finché dura.

