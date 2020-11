Biden esulta, ma la campagna di Trump insiste: "Risultati in quattro Stati non definitivi, sarà rieletto"

06 novembre 2020 a

Joe Biden già esulta dopo il risultato in Pennsylvania dove alla fine pare abbia vinto. Ma la campagna di Donald Trump insiste: non c'è nulla di definitivo. "Queste elezioni non sono finite. La falsa proiezione di Joe Biden come vincitore si basa sui risultati in quattro Stati che sono lontani dall’essere definitivi". Così la campagna elettorale di Donald Trump, citata da Cnn. E "Biden si affida a questi Stati per la sua falsa affermazione sulla Casa Bianca, ma una volta che i risultati saranno definitivi, il presidente Trump sarà rieletto".

