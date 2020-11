Trump promette la guerra totale a Biden: "Ho vinto io, ora Corte Suprema"

06 novembre 2020 a

a

a

Donald Trump non accetta la vittoria di Joe Biden. Il risultato della Pennsylvania, così come di molti altri Stati non viene riconosciuto dal presidente uscente (e ancora in carica). "Ho vinto facilmente la Presidenza degli Stati Uniti con i soli VOTI LEGALI - scrive su Twitter - Agli OSSERVATORI miei non è stato consentito, in alcun modo, in nessun tipo di forma, di svolgere il proprio lavoro e quindi i voti accettati durante questo periodo devono essere considerati VOTI ILLEGALI. La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe decidere!". E poi aggiunge: "Philadelphia ha una storia pessima sull'integrità elettorale", continuando a darle della Sodoma (la Gomorra in questo caso è Detroit, insultata questa notte).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.