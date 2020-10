Il Recovery Fund slitta ancora. I soldi non arrivano prima dell'estate 2021

22 ottobre 2020 a

L’attivazione del Recovery Fund non è prevista «prima dell’estate 2021». È la stima di un alto funzionario Ue che ridimensiona le aspettative dei Paesi, compreso l’Italia, che pensavano di ottenere i primi miliardi del piano di ripresa già entro la primavera del prossimo anno.

I tempi i approvazione dell’intero piano Next Generation EU e del Bilancio pluriennale, ancora in balia dei negoziati tra Parlamento e Consiglio Ue, sommati alle procedure di ratifica dei Parlamenti nazionali finiranno per far slittare il piano di qualche mese, prevedono due funzionari Ue.

