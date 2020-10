Lascia morire la figlia in auto perché non vuole rompere il finestrino

09 ottobre 2020 a

Una morte incredibile, quella della piccola Sayah di appena un anno. La storia arriva da Las Vegas e ha indignato gli Stati Uniti. La bambina era rimasta chiusa accidentalmente in auto e il padre, il 27enne Sidney Deal, si sarebbe rifiutato di rompere il finestrino per farla uscire a causa dei sicuri costi di riparazione della macchina. Ai poliziotti intervenuti sul posto prima della tragedia l'uomo ha assicurato che avrebbe chiamato il fratello per aprire l'auto - le chiavi erano rimaste all'interno - perché non voleva rompere il vetro a causa dei costi, ma i minuti passavano e alla fine i poliziotti hanno sfondato il finestrino per salvare la piccola. Purtroppo Sayah è morta poco dopo e il padre è stato arrestato.

Secondo quanto riportano i media Usa la piccola sarebbe rimasta chiusa in auto ad alte temperature per più di un'ora e le cause della morte saranno chiarite durante le indagini. Manifestazioni di solidarietà si sono svolte a Las Vegas, sul luogo dove è avvenuta la tragedia.

