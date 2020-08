Uganda, uccide il gorilla raro mentre caccia con gli amici: arrestato

Costanza Cerasi 01 agosto 2020 a

a

a

In Uganda un uomo è stato condannato a 11 anni in prigione dopo aver confessato di aver ucciso un raro esemplare di gorrilla Silverback il mese scorso. Il gorilla - noto come Rafiki, che significa "amico" in swahili - faceva parte del famoso gruppo di gorilla Nkuringo, tipici del Parco nazionale di Bwindi. Rafiki è scomparso il primo di giugno e il suo corpo mutilato è stato trovato il giorno successivo all'interno del parco. Secondo un articolo della CNN, un’autopsia ha rivelato che Rafiki è stato ferito all'addome da un dispositivo affilato.

Byamukama Felix è stato arrestato pochi giorni dopo con carne di maiale selvatico e diversi dispositivi di caccia in suo possesso, hanno detto le autorità. Byamukama si è dichiarato colpevole di diverse accuse tra cui l'uccisione di un gorilla, l'ingresso in un'area protetta e il possesso di carne illegale. Ha detto alle autorità di aver ucciso Rafiki per autodifesa mentre cacciava nel parco con un gruppo di amici.

Altri tre uomini che sono stati arrestati con Felix e rimangono in custodia in attesa del processo. Il direttore esecutivo UWA, l'Uganda Wildlife Authority, Sam Mwandha ha accolto con favore la decisione della corte dicendo: "Siamo sollevati dal fatto che Rafiki abbia ricevuto giustizia e questo dovrebbe servire da esempio per altre persone che uccidono la fauna selvatica. Se una persona uccide la fauna selvatica, perdiamo tutti, quindi chiediamo a ogni persona di sostenere i nostri sforzi di conservazione della fauna selvatica per le generazioni presenti e future", ha aggiunto.

Al momento della morte di Rafiki, il gruppo Nkuringo aveva solo 17 gorilla, secondo l’UWA. Il gruppo è stato il primo a risiedere nella parte meridionale del parco che ospita circa la metà della popolazione mondiale di gorilla di montagna.