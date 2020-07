Svolta nel caso Maddie, c'è una cantina segreta nella casa del pedofilo tedesco

29 luglio 2020 a

Svolta nelle ricerche di Madeleine McCann, la bambina scomparsa tredici anni fa mentre era con i genitori in vacanza in Portogallo. È stata trovata una cantina nascosta nella quale la piccola Maddie potrebbe essere stata nascosta dopo la morte. La polizia che sta indagando sulla scomparsa della bambina britannica sta effettuando delle ricerche in un terreno ad Hannover, in Germania. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore a Braunschweig. Secondo il quotidiano locale Hannoversche Allgemeine Zeitung, nelle ricerche vengono usati una scavatrice e unità cinofile.

L’operazione fa parte dell’indagine che vede coinvolto un 43enne tedesco, sospettato di avere rapito la bambina, che all’epoca aveva 3 anni, dalla località turistica portoghese Praia de Luz. L’uomo è attualmente in carcere a Kiel, nel nord della Germania. Le autorità tedesche ritengono che la bambina sia morta.

Ora la Bild ha fatto sapere che è stato individuato un locale seminterrato che potrebbe contenere i resti della piccola.