Jazmin Grace Grimaldi, la prima figlia del principe Alberto di Monaco positiva al covid19: sono sotto choc

Jazmin Grace Grimaldi, la prima figlia del principe Alberto di Monaco, è risultata positiva al covid19. La notizia è stata diffusa dalla stessa Jazmin attraverso il suo profilo Instagram. La figlia ventottenne che il principe ha avuto da Tamara Jean Rotolo, ha raccontato di essere "sotto choc". Si è infatti recata in ospedale per sottoporsi al test avendo avuto sintomi lievi, un po' come successe mesi fa al padre.

La giovane musicista e filantropa americana ha aggiunto di "sentirsi discretamente bene" anche se è apparsa comprensibilmente preoccupata. Jazmin Grace, laureata alla Fordham University di New York, è il frutto di un flirt tra un giovane futuro principe regnante (nel 1991 il padre Ranieri era ancora vivo) e l'americana Tamara Rotolo, in vacanza a Montecarlo. La figlia di Alberto è stata riconosciuta solo nel 2006, un anno dopo la morte del nonno paterno. Da quel momento i rapporti con il celebre papà sono stati eccellenti. Anche con la numerosa famiglia Grimaldi e soprattutto con la cugina Pauline Ducruet, figlia della zia Stephanie di Monaco. Essendo nata fuori dal matrimonio, l'artista americana non è inserita nella linea di successione al trono monegasco.