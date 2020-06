Meghan Markle, esce il libro choc: dal sesso con Harry alle scenate. Ecco la verità

Giada Oricchio 25 giugno 2020 a

a

a

Meghan Markle, ex attrice di Suits ed ex Duchessa di Sussex con aspirazioni filantropiche, ha subìto un uno-due da k.o. Prima le rivelazioni su come avrebbe preso all’amo Harry d’Inghilterra, cioè con il sesso, il sistema più vecchio del mondo, poi quelle su quanto fosse “boring” la festa di compleanno di Carlo d’Inghilterra (lo stesso che li foraggia in questo lungo periodo di transizione da “royal senior” a “commoner” di lusso) a seguire la rottura con l’amica storica Jessica Mulroney e il rigetto della domanda per avviare la sua fondazione.

Meghan Markle di nuovo sulla graticola. E’ in uscita il libro “Meghan and Harry – The real story” di Lady Colin Campbell, 70 anni, di cui molti spesi a Buckingham Palace, e le rivelazioni sono pepatissime. Il settimanale “Oggi” ha riportato in esclusiva alcune anticipazioni: Harry succube e rimbambito dal sesso, tanto da guadagnarsi il soprannome di “Blow job”, Meghan arrivista, manipolatrice e - secondo il parere di uno psicologo - sociopatica.

Tra i particolari succulenti, quello della festa di compleanno del Principe Carlo tre giorni dopo le super costose nozze da favola. La Markle avrebbe detto: “E’ troppo noioso, andiamo via” e davanti al no di Harry avrebbe insistito facendosi sentire dal resto degli invitati esterrefatti. Capricciosa e maleducata come quando tirò una tazza di tè caldo addosso a un cameriere liquidato con 280 mila euro in cambio del silenzio o come quando buttò per terra un abito perché era spiegazzato: “Lo voglio stirato a dovere. Subito!”.

Sempre secondo Lady Campbell, la Markle avrebbe fatto una cosa vietatissima: si sarebbe fatta pagare sottobanco dagli stilisti per indossare i loro vestiti e gioielli quando era ancora una royal. Anticipazioni che non hanno fatto piacere alla Regina Elisabetta. E intanto l’ex Duchessa miete un’altra vittima. Questa volta si tratta dell’amica del cuore Jessica Mulroney, la stilista che le ha organizzato il Baby Shower a New York e che la introdusse nell’alta società canadese, dove conobbe Harry.

Secondo il “Daily Mail”, l’attacco della Mulroney a Sasha Exeter, influencer afroamericana, è stato la causa della fine dell’amicizia con Meghan. L’ex Duchessa si è detta mortificata: “Sa che gli amici riflettono ciò che sei, quindi non vuole più essere associata alla designer. Meghan, che da sempre lotta contro la discriminazione, vuole assolutamente preservare la sua dignità e la sua reputazione”. Tuttavia un’altra fonte ha confessato a “Page Six” che i rapporti tra le due donne 40enni si stavano incrinando perché Meghan sospettava che la Mulroney volesse far carriera sfruttando il suo nome.

Dulcis in fundo (di guai), Harry e vulcanica consorte si sono visti respingere la domanda per chiamare la fondazione “Archewell”, in omaggio al figlio Archie, perché l’ufficio Brevetti di Los Angeles, l’Uspto (United States Patent and Trademark Office) ha trovato tutto troppo vago e il formulario mal compilato: “La fondazione prevede un sito web con contenuti legati alla filantropia, al fundraising, al volontariato e alle opportunità di carriera. Ma non si specifica che tipo di azioni si intendono perseguire”. Una fondazione nata sotto pessimi auspici: il team della “pasticciona” Meghan ha tempo fino al 22 agosto per ripresentare la richiesta.