Trump toglie l'immunità, Twitter si vendica: altro messaggio censurato

E' l'inizio della resa dei conti Casa Bianca-Silicon valley

29 maggio 2020 a

a

a

Trump contro Twitter atto secondo. Il presidente degli Stati Uniti dà seguito alle proprie minacce e firma l'ordine esecutivo che avvia l'iter per levare ai giganti di internet (oltre a Twitter sarebbero colpite anche Facebook, YouTube e il resto delle grandi piattaforme) l'immunità penale riguardo ai contenuti pubblicati. Si comportano da editori - è il ragionamento della Casa Bianca - e vanno disciplinati in quanto editori. La rappresaglia non si fa attendere. Poche ore e Trump twitta sulle violenze di Minneapolis, promettendo l'invio dei militari e assicurando che "quando si inizia a saccheggiare, si inizia a sparare". La scure arriva subito dopo: "Questo contenuto viola le regole di Twitter sulla glorificazione della violenza". Flag. Il secondo in nemmeno due giorni. E l'impressione è di essere solo all'inizio.