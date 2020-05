Donald Trump esplode contro la giornalista Weijia Jiang e interrompe la conferenza stampa sullo stato del sistema dei test per il Covid-19 negli Stati Uniti. "Nervoso, maleducato e razzista", la CNN non ha dubbi nel condannare l’atteggiamento del Presidente Trump verso una giornalista di origine asiatiche. Oggi, durante le domande dei giornalisti presenti alla Casa Bianca, il magnate americano ha risposto in maniera sempre più arrogante alle domande dei cronisti finendo col sfociare in una risposta razzista quando la corrispondente della CBS Weijia Jiang gli ha domandato perché si ostinasse a descrivere i risultati degli Stati Uniti come se si trattasse di una gara: “Ha detto molte volte che gli Stati Uniti stanno andando molto meglio di qualsiasi altro Paese quando si tratta di test. Perché è importante? Perché questa è una competizione globale per lei se ogni giorno gli statunitensi perdono ancora la vita e si vedono ancora più casi ogni giorno”. Il Presidente ha risposto irritato: “Forse è una domanda che dovresti porre alla Cina. Non chiederlo a me, chiedilo alla Cina! Ok? Chiedilo alla Cina”.

“And maybe that’s a question you should ask China.”



“Sir, why are you saying that to me, specifically?”pic.twitter.com/ilHlXPxaYc — David Swerdlick (@Swerdlick) May 11, 2020

La Jiang, nata in Cina e trasferitasi in West Virginia a 3 anni, ha ribattuto prontamente: “Signore, perché lo sta dicendo a me in particolare?”, ma Trump l’ha ignorata dando la parola a Kaitlan Collins della CNN. La giornalista però ha ceduto il suo spazio alla collega affinché avesse una risposta. Un gesto che ha mandato Trump su tutte le furie: ha interrotto all’improvviso l’incontro con la stampa e ha abbandonato immediatamente il giardino delle rose.