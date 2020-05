Donald Trump sa tutto su Kim Jong-un ma lo dirà a tempo debito. Continua il mistero sulle condizioni di salute del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Dopo la sua misteriosa scomparsa per tre settimane, il dittatore è riapparso nelle ultime ore per inaugurare una fabbrica di fertilizzanti. Alcuni hanno notato come Kim avesse una macchia sul polso che fa pensare a un recente intervento chirurgico cardiovascolare.

Poi è intervenuto Donald Trump che prima ha salutato il dittatore con un tweet e poi ha detto: "So qualcosa su Kim ma lo dirò soltanto al momento opportuno".