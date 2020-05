Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 6.6 a sud di Creta

La Grecia torna a tremare: una scossa di terremoto di magnitudo 6,6 è stata rilevata alle 14.51 ora italiana a Creta, con epicentro a 118 chilometri a sud di Ierapetra, sulla costa sud dell'Isola. La scossa avvenuta a una profondità di circa 10 chilometri è stata avvertita per centinaia di chilometri, fino in Israele. Le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, ma secondo le prime stime dei vigili del fuoco e della protezione civile greci non ci sono state vittime e danni significativi.