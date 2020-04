Il premier olandese Rutte getta la maschera e urla all'operaio: "Non darò i soldi agli italiani" (VIDEO)

Il premier olandese Mark Rutte si conferma anti-italiano. Non è un mistero che l'Olanda sia il Paese che più di ogni altro contrasta il progetto di emettere eurobond per affrontare l'emergenza coronavirus. Ecco ora un video che conferma cosa pensi davvero il primo ministro olandese dell'Italia. Rutte, in visita in un cantiere, incontra un operaio che gli urla: "Mi raccomando, non dia i soldi agli italiani e agli spagnoli. E Rutte risponde subito: "Nooooo, no, no". Ecco il video che è stato rilanciato su Twitter:

A person to Rutte, PM of the Netherlands (@MinPres):

'Please! do not give the Italians and Spanish the money!'



Rutte: 'No, no, no'.



Then laughs. And a thumb up. pic.twitter.com/rpd0hnp0c4 April 29, 2020

Non è un mistero che l'Olanda sia fermamente contraria a mettere in campo azioni comuni a livello europeo per contrastare l'emergenza coronavirus. Questo video è anche un messaggio indiretto a Giuseppe Conte che sa bene contro chi dovrà combattere al prossimo Consiglio europeo.