Nord Corea, Kim Jong un è morto. La conferma di Tmz

Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong Un, scomparso da giorni, sarebbe morto. La notizia del decesso del leader nordcoreano è comparsa sul sito web americano di gossip "Tmz.com": "Secondo quanto riferito il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un è morto dopo un intervento chirurgico al cuore"

N. Korea Dictator Kim Jong-un Reportedly Dead After Botched Heart Surgery https://t.co/k4za2feVQc — TMZ (@TMZ) April 25, 2020

Dopo giorni di voci e illazioni sulle condizioni di salute del dittatore, che non era più stato visto in pubblico e di cui Pyongyang non aveva più riferito attività o nuove dichiarazioni, Tmz sostiene di essere in grado di svelare il mistero che era diventato mondiale. Nessun altra fonte diplomatica o informativa però conferma questo presunto "scoop".