Vendita al dettaglio e attività ricreative -94%; alimentari e farmacia -85%; parchi e giardini pubblici -90%. Cosa ci dicono i dati di Google sugli spostamenti degli italiani durante la quarantena ai tempi del coronavirus: le informazioni, estratte dalla geolocalizzazione, sono contenute in un report e forniscono dati su cosa è cambiato dopo le limitazioni degli spostamenti imposte dal decreto del governo Conte.

I DATI GOOGLE REGIONE PER REGIONE (scarica)

L'unico luogo dove gli utenti si geolocalizzano più spesso è, chiaramente, casa propria. Ed è questa la percentuale che sintetizza la rigidità con cui un Paese sta seguendo la clausura: in Italia l'incremento è del 24%. Nel caso dell'Italia, c'è anche un'analisi a livello regionale. Punto percentuale più, punto percentuale meno, la mobilità è molto simile ovunque. Anche se in alcune regioni (a partire dalla Lombardia) il rallentamento è iniziato già nei giorni precedenti, è dal decreto dell'11 marzo che inizia il vero cambiamento. "Ma il rapporto - specificano da Google - non deve essere utilizzato per la diagnostica medica, scopi prognostici o terapeutici. Inoltre, non è destinato a essere utilizzato come guida per i viaggi personali piani". La precisione della posizione e la comprensione dei luoghi classificati varia da regione a regione.