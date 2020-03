La Spagna registra 838 decessi in 24 ore per il coronavirus, nuovo record nel numero di vittime in un solo giorno, al di sopra degli 832 riportati ieri. In totale, 6.528 persone hanno finora perso la vita nel paese, mentre 78.797 sono state contagiate, 43.397 sono state ricoverate in ospedale, 4.907 in terapia intensiva e 14.709 sono guarite, secondo l'ultimo bilancio del ministero della Salute riportato da El Paìs.