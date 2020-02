È morto il sicario John Franzese, a 103 anni era il detenuto più vecchio degli Usa

È morto all'età di 103 anni John "Sonny" Franzese, mafioso americano e storico secondo in comando della famiglia Colombo di New York. Negli anni '90 era considerato uno dei sicari più spietati della mafia italo-americano e per questo aveva accumulato una impressionante serie di condanne che lo hanno reso il più anziano detenuto degli Stati Uniti. Franzese, infatti, era stato rilasciato solo nel 2017 all'età di cento anni.

Il figlio Michael, che ha rinnegato il sistema delle famiglie nel 1995 rischiando la pelle più volte, ha ricordato il padre con alcune dichiarazioni rilasciate al New York Times e riportate da Sky News. John Franzese per il figlio era "un padre e marito affettuoso" ma anche "un duro senza rimpianti che non avrebbe mai ammesso un crimine o violato il codice mafioso. Un mobster vero".