Addio a Hosni Mubarak, l'ex presidente egiziano morto a 91 anni

Si è spento in ospedale l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak, morto all’età di 91 anni. Lo riferiscono diversi media egiziani e la notizia è stata confermata dalla tv di stato. Secondo quanto riferito al sito Youm 7 dal figlio dell’ex presidente egiziano, Alaa Mubarak, Hosni Mubarak era stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale de Il Cairo per un problema di salute circa un mese fa. Due settimane fa era stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Mubarak è stato a capo dell’Egitto dal 1981 sino al 2011, quando è stato costretto a lasciare il potere nel corso delle rivolte popolari della cosiddetta primavera araba. In seguito è stato processato per varie accuse, tra cui non aver impedito l’uccisione di dimostranti pacifici durante la rivoluzione, e condannato per corruzione nel 2016.