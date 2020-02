In Iran anche il viceministro della Salute ha il coronavirus

Tra i 95 casi positivi al coronavirus in Iran c'è anche quello del viceministro della Salute, Iraj Harirchi. A confermarlo un consigliere del dicastero. Harirchi nei giorni scorsi era apparso molto affaticato nelle conferenze stampa governative proprio sull'emergenza Covid-19 che in Iran ha fatto 19 morti. Sui social è stato pubblicato il video della conferenza di ieri in cui Harirchi appare debole e si asciuga a più riprese la fronte sudata.

Il vice ministro della Sanità iraniano, Iraj Harirchi, ha confermato in un video messaggio trasmesso dall’Irna di essere stato contagiato dal nuovo coronavirus Covid-19. Nei giorni scorsi Harirchi ha cercato di rassicurare la popolazione sul fatto che la situazione sanitaria in Iran fosse sotto controllo. E ancora oggi, nel suo video messaggio, ha detto: "sconfiggeremo il coronavirus". "Ieri mi è venuta la febbre e mi sono sottoposto a un check-up medico. Oggi è stato confermato che sono positivo al coronavirus", ha aggiunto il vice ministro, dicendo che "al momento sono isolato. In generale mi sento bene e continuo a lavorare al telefono". In Iran sono 15 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il nuovo coronavirus e 95 sono i contagi confermati.