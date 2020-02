Coronavirus, la vendetta di Taiwan: non volate in Italia

Mentre l'onda dei contagi di Coronavirus in Italia appare inarrestabile arriva la vendetta di Taiwan (la piccola nazione insulare, a 180 km dalla Cina). Sul sito Taiwan News si legge: "Non volate in Italia e per chi viene da lì almeno 15 giorni di controlli".

"Taiwan ha elevato i livelli di allerta per i viaggiatori verso l'Italia e l'Iran dopo l'escalation di casi di Coronavisrus" si legge sul sito. "Il Centro di Controllo Epidemico avverte i viaggiatori di mettere in pratica misure preventive e monitorare la situazione almeno fino a 2 settimane dal rientro. Finora sono stati registrati a livello mondiale 78mila di Covid 19, 2400 morti e i casi di virus emersi in Italia negli ultimi giorni sono al momento 79 che includono con 2 decessi. Nel dettaglio finora 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio e 1 in Piemonte".

Già nei giorni scorsi il ministero degli Affari esteri di Taiwan aveva messo al bando la carne di maiale italiana vietando le importazioni di maiali vivi e prodotti suini lavorati dall'Italia ma aveva precisato che la misura non era legata alla decisione di Roma sulle restrizioni dei voli da e per Taipei sui timori di contagio del Coronavirus ma poggiava su "basi scientifiche".