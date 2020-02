Coronavirus fuori controllo, la Cina prova a disinfettare le banconote

Per provare ad arginare l'epidemia di coronavirus la Cina le prova tutte, anche mettere in quarantena le banconote. Non solo: i contanti "sospetti" saranno disinfettati con raggi ultravioletti o calore e poi sigillati per un periodo compreso tra sette e quattordici giorni, a seconda della gravità dell'epidemia in una data regione del Paese. Sono alcune delle misure annunciate dal vice governatore della banca centrale cinese Fan Yifei.

Va detto che molti cinesi, con l'aggravarsi dell'epidemia, hanno implementato pagamenti elettronici e acuisti online in Yuan, la valuta locale.

Ma quanto vive il virus sugli oggetti inanimati come le banconote o le monete? Difficile dirlo con certezza. Nei giorni scorsi i media internazionali hanno dato risalto a uno studio del Journal of Hospital Infection. I ricercatori nel report pubblicato il 6 febbraio sostenevano che coronavirus simili al SARS-CoV-2 possono sopravvivere fino a nove giorni sulla superficie degli oggetti.