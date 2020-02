Psicodramma democratico sui social italiani. Chi le ha vinte le primarie in Iowa? Il veterano socialdemocratico Bernie Sanders o il misconosciuto sindaco Pete Buttigieg, gay dichiarato e noto per l'attivismo in favore dei diritti dei diritti Lgbt?

Secondo i dati ufficiali Buttigieg ha vinto per il rotto della cuffia nel numero dei voti, diverso il conteggio del numero dei delegati. Tanto basta per gli utenti della rete col cuore a centrosinistra per scornarsi sul nome del nuovo, possibile paladino anti Trump per cui tifare.

Nei caucus dell'Iowa del Partito democratico, on il 100% dei voti scrutinati, l'ex sindaco di South Bend risulta in vantaggio sul senatore del Vermont per uno 0,1%. Buttigieg si sarebbe fermato al 26,2% dei voti, mentre Sanders al 26,1%. Seguono la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren, l'ex vicepresidente Joe Biden e la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar.

Secondo quanto riporta la Cnn i candidati democratici hanno tempo fino all'una di oggi per opporsi e presentare una richiesta di riconteggio dei voti, dopo quella avanzata in serata dal presidente del comitato nazionale del Partito democratico Tom Perez. Le primarie dem, a prescindere dal risultato, sono state caratterizzate da ritardi e incertezza per il malfunzionamento di una nuova app introdotta per l'occasione.