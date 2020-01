Harry e Meghan? Camilla gioisce, la frase è imbarazzante

“Uhmm… course”. Camilla Parker Bowles, la moglie di Carlo d’Inghilterra, esce e fa una gaffe non proprio principesca. L’addio (più o meno forzato) di Harry e Meghan alla Royal Family ha terremotato Buckingham Palace, ha rattristato la Regina Elisabetta II, ha reso furioso Carlo e ha ferito William, ma a quanto pare è scivolato via liscio liscio sulll’impermeabile adamitico della Duchessa di Cornovaglia. Lunedì, al termine della visita al Prospect Hospice Swindon per il quarantesimo anniversario dell’organizzazione, il giornalista Chris Ship di ITV News è riuscito a rivolgerle la domanda delle domande: “Le mancheranno Harry e Meghan?”, la Duchessa non ha tradito alcuna emozione, ma ha avuto un’incertezza e ci ha messo qualche secondo prima di rispondere. Avviandosi verso l’uscita è riuscita è riuscita a dire un laconico e nient’affatto sentito: “uhmmm, course” cioè “naturalmente”. Il giornalista ha colto la titubanza e ha postato il video sui social. Come a dire: Harry e Meghan who? Siamo pronti a scommettere un penny che non sentirà la loro mancanza.