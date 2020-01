Iran, l'aereo ucraino abbattuto da due missili: spunta il video choc

In un video esclusivo del "New York Times" il Boeing ucraino con 176 persone a bordo viene colpito da due missili sparati ad una distanza di 30 secondi l'uno dall'altro.

I missili - riporta il Nyt - sono stati lanciati da una base iraniana a circa 12 chilometri dall'aereo. Intanto la magistratura ha fatto sapere di aver compiuto i primi arresti - senza tuttavia rivelare numero né identità dei detenuti, se non dell'autore del video circolato sui social media in cui si vede un missile iraniano nel momento in cui colpisce il Boeing - e ha promesso un'indagine a tutto campo".