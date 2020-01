Harry e Meghan, spunta un'altra verità. Vertice d'emergenza sulla fuga reale

Harry e Meghan convocati a corte domani. I funzionari di Buckingham Palace avevano dato 72 ore di tempo per chiudere "la trattativa" con il principe Harry, in odor di esilio volontario dalla Gran Bretagna. Ma i tempi si sono accorciati. La regina Elisabetta ha dato ordini asciutti: il "capriccio" che ha spinto i duchi di Sussex a decidere di espatriare in Canada deve trovare una soluzione entro martedì prossimo, giorno nel quale è prevista la prima apparizione pubblica di Harry ad una manifestazione pubblica. Intanto il Regno Unito ha dato un calcio alla "Brexit" per rivolgere la sua attenzione alla "Megxit", la fuga di Meghan Markle e di suo marito. L’uscita dall’entourage reale, che comporta la perdita del "Sovereign Grant", il contributo dei sudditi, sembra spaventare poco i real coniugi. Meghan ha firmato un contratto con la Disney: avrebbe venduto la sua voce per un anno al colosso dell’intrattenimento.

Secondo i media americani, Harry e Meghan (che sei mesi fa hanno registrato il marchio Sussex Royal) potrebbero guadagnare centinaia di milioni come pensionati di lusso, alla stregua dei coniugi Obama. Dal Canada altre voci: il principe Harry potrebbe diventare governatore generale laggiù, con il 61% degli indigeni felici ma non disposti a pagare le spese per la sicurezza del secondogenito di Carlo e Diana. Se Meghan ha fatto ritorno a Vancouver dal figlio Archie, Harry è rimasto a Frogmore Cottage (Windsor) per discutere con nonna e padre del suo futuro all’interno della royal family. I sondaggi non gli sono amici: il 54% degli intervistati ha dichiarato che Harry e consorte dovrebbe essere privati del titolo di HRH (Sua Altezza Reale) a suo tempo scippato a Diana ed il 72% che i fuggitivi dovrebbero sparire dall’Inghilterra. Nella lista dei reali più o meno graditi, infine, Meghan è addirittura finita sotto Sophie di Wessex, moglie di Edoardo. Carlo fa sapere di volere «Harry nella famiglia reale che dirigerà». Amici e parenti di Meghan Markle spiegano che lei è così: «Quando la situazione si fa pesante, lei scappa». La verità sta nel mezzo. Harry e Meghan hanno ingaggiato una competizione senza esclusione di colpi con William e la cognata Kate Middleton.