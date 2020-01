Harry e Meghan, la regina Elisabetta convoca una riunione di famiglia. Cosa ha deciso

Dopo giorni di voci incontrollate, annunci e fughe, la regina Elisabetta ha deciso di prendere il toro per le corna. La sovrana d'Inghilterra, 93 anni, ha fissato un "vertice di famiglia" per lunedì 13 gennaio per stabilire il futuro di Harry e Meghan Markle. I duchi del Sussex nei giorni scorsi hanno annunciato di voler rinunciare agli obblighi spettanti alla famiglia reale inglese e rendersi gradualmente indipendenti a livello economico. Una decisione che ha scosso la regina che aveva intimato ai due di non procedere con l'operazione.

La riunione di famiglia si terrà al castello di Sandringham a Norfolk, mell'Inghilterra orientale, e vi parteciperanno Harry, il fratello William e il principe Carlo, che ha già "minacciato" di tagliare i fondi alla coppia. Secondo i media inglesi sono "diverse" le possibilità sul tavolo per risolvere lo stallo.