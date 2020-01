Iran, c'è l'ammissione sull'aereo ucraino abbattuto: per errore

Dopo tre giorni di smentite, il governo degli ayatollah riconosce che il Boeing con 167 persone a bordo è stato colpito per sbaglio da un missile. Il ministro degli Esteri Zarif accusa gli Usa: "Eravamo in allerta per colpa dell'avventurismo americano". Secondo la versione ufficiale, l'aereo è stato scambiato per un caccia statuniente in attacco. Il presidente Rohani si scusa e promette che i responsabili saranno puniti.