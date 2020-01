Meghan in fuga, Harry resta a trattare. Sito e marchio, il business alle spalle della Regina

La Megxit manda in tilt la casa reale. La decisione del principe Harry e della Duchessa del Sussex, Meghan Markle, di abbandonare lo status di reali, oneri e onori annessi, sembra una crepa troppo grossa da sanare. Meghan sarebbe già volata a Toronto, in Canada, con il piccolo Archie mentre Harry è rimasto nel Regno Unito per provare a gestire una situazione ormai fuori controllo. Infatti la regina Elisabetta, secondo quanto trapela, è "triste" e "profondamente delusa" dal momento che aveva chiesto agli sposi di evitare ogni tipo di annuncio. I principi Carlo e William sono invece "incandescenti di rabbia" sia per la natura della scelta sia perché Harry e sua moglie hanno disobbedito alla regina.

Secondo quanto si apprende il principe Carlo, informato da Harry prima di Natale, aveva chiesto al figlio un piano dettagliato che tentasse di non scontentare tutti. E, ricevute le prime indicazioni da Harry, ha avvertito il figlio sulle "implicazioni finanziarie" della fuga in America. Ovvero, ti taglio i fondi. La regina non ha più voluto incontrare Harry, almeno prima di aver trovato un accordo con Carlo, e la situazione è esplosa con l'annuncio di Harry e Meghan che hanno anche lanciato un nuovo sito online a cui hanno lavorato segretamente per mesi: sussexroyal.com. Inoltre hanno depositato il proprio marchio, che sponsorizzerà libri, vestiti e gadget vari. Ma come possono fare affari con il loro essere reali se voglio uscire dalla royal familiy? E come reagirà la regina? Il deal della Megxit sembra più complicato dell'usciita di Londra dalla Ue.