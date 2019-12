Il Whashington Post: "Assegni a 2 papi dall'ex cardinale accusato di pedofilia"

L’ex cardinale Theodore Mc Carrick, rimosso per accuse di pedofilia contro di lui, versò oltre 600mila dollari a alti prelati vaticani, e anche a due Papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Lo scrive il Washington Post, ricordando che Mc Carrick è stato rimosso nel 2018 per le accuse di abuso verso un 16enne.

Stando all'inchiesta del giornale Mc Carrick avrebbe fatto avere a Giovanni Paolo II 90mila dollari dal 2001 al 2005, e 291mila euro a Benedetto XVI, di cui 250mila con un assegno del maggio 2005, un mese dopo l’elezione al soglio pontificio.

Lo stesso quotidiano sottolinea che i soldi potrebbero essere stati gestiti dal segretario di Stato, versati in opere di carità, cosa che accade spesso quando vengono ricevute queste somme.

L'inchiesta del Washington Post, finora non smentita dalla Santa Sede, punta il dito nuovamente contro l’ex cardinale Theodore Mc Carrick, ridotto allo stato laicale da Papa Francesco per aver commesso abusi sessuali su minori. Ma prima lo "zio Ted", nomignolo con cui era conosciuto in certi ambienti l’ex arcivescovo di Washington, è diventato il porporato più potente negli Usa fino a quando, nel 2018, Bergoglio lo ha prima privato della porpora (cosa che non succedeva dal 1927) e poi lo ha ridotto allo stato laicale.