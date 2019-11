Aereo precipita dopo il decollo. Almeno 23 morti

Tragedia in volo in Congo. Almeno 23 corpi sono stati trovati tra i detriti di un piccolo aereo che si è schiantato al decollo in un quartiere popolare vicino all’aeroporto di Goma, nella Repubblica democratica del Congo. Secondo quanto fa sapere Joseph Makundi, coordinatore della protezione civile sul posto, l’aereo della compagnia Busy Bee trasportava una ventina di persone tra equipaggio e passeggeri e si è schiantato su un’abitazione poco dopo il decollo.