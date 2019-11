Si è trattato di un falso allarme sul volo Amsterdam-Madrid quello che ha fatto scattare l'emergenza all'aeroporto olandese di Shiphol. La compagnia Air Europa ha annunciato che "per errore" sarebbe stato attivato dalla cabina di comando dell'aereo "un allarme che avvia protocolli sui dirottamenti". L'aero che doveva partire alle 19.30 era stato circondato dalle forze speciali e equipaggio e passeggeri erano stati messi in sicurezza. La polizia aveva quindi iniziato la perquisizione del velivolo.

#BREAKING UPDATE: The plane seems to be Air Europa flight number UX1094, hostage situation not confirmed, heavily armed Special Interventions teams have arrived at #Schiphol airport in #Amsterdam, at least 2 helicopters above the airport. pic.twitter.com/vueSJnbEmX