Volano i popolari di Kurtz, tonfo ultradestra

I popolari della Oevp, il partito dell’ex e ma anche futuro cancelliere austriaco Sebastian Kurz, e i Verdi stanno festeggiando nelle rispettive sedi per il successo elettorale ottenuto alle elezioni di oggi in Austria, anticipate a causa dello scandalo "Ibizagate". Stando alle ultime proiezioni dell’istituto Sora, la Oevp è data al 37,1% che è un +5,6% rispetto alle elezioni dell’autunno 2017. I socialdemocratici dell’Spoe della leader Pamela Rendi-Wagner si attesterebbero sul 2.18% (-4,8% rispetto a due anni fa), mentre segnano un vero e propri crollo rispetto al 2017 è il partito dell’ultradestra, l’Fpoe guidata da Norbert Hofer, che ha lasciato sul terreno 10 punti secchi, dal 26% al 16%.

Ovviamente ad influire sul voto è stata la rivelazione del video girato nel luglio 2017 - ha poi causato la caduta del governo Kurz a maggio - in cui si vede l’oramai ex vicecancelliere dell’Fpoe, Heinz-Christian Strache, trattare in una villa di Ibiza con una presunta nipote di un oligarca russo appalti a favore dei russi in cambio di finanziamenti al suo partito. L’altro partito che oggi festeggia in Austria è quello dei Verdi che dal 3,8% è arrivato al 14,3%. Sempre secondo l’istituto Sora, i saggi in Parlamento della Oevp sarebbero 71, 41 quelli della Spoe, 30 quelli della Fpoe, 27 dei Verdi e 14 per Neos.

Difficilissima, a questo punto, la partita dei possibili accordi di coalizione. Dalle prime dichiarazioni, pare emergere che l’ultradestra Fpoe intenda puntare all’opposizione. Le altre opzioni sono una Grosse Koalition tra popolari e socialdemocratici, popolari e Verdi oppure una coalizione a tra popolari, verdi e i liberali di Neos. Il presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen, avrà un ruolo importante nella formazione del nuovo, ma ha già fatto sapere che non vuole esercitare pressioni.