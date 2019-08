Bolsonaro e la battuta su Brigitte, gelo totale con Macron

Non si placa lo scontro a distanza tra Francia e Brasile innescato dalle polemiche sui roghi in Amazzonia: dopo il botta e risposta nei giorni scorsi tra il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e il leader francese, Emmanuel Macron, da Brasilia il capo di Stato ha criticato su Facebook anche la premiere dame, Brigitte, scatenando polemiche.

Bolsonaro ha commentato un post di un utente su Facebook che attaccava la moglie di Macron, confrontandola fisicamente con la giovane moglie di Bolsonaro, Michelle, nel giorno dell'investitura del marito: "Capite ora perché Macron perseguita Bolsonaro? Questa è gelosia, ci scommetto", ha scritto l'ignoto commentatore. E il presidente brasiliano gli ha risposto con un'esortazione a "non mettere in imbarazzo il ragazzo", riferendosi a Macron.

Domenica, era stato il ministro dell'Istruzione brasiliano a insultare Macron, definendolo un "cretino opportunista". All'origine delle polemiche tra i due Paesi, i roghi in Amazzonia, per i quali sono sotto accusa le politiche messe in atto da Bolsonaro. L'invito di Macron a parlare dell'emergenza al G7 a Biarritz, formato dal quale è escluso il Brasile, non è piaciuto al leader sudamericano che lo ha tacciato di mentalità colonialista. L'inquilino di Eliseo ha risposto, sostenendo che Bolsonaro abbia mentito sul suo impegno a favore dell'ambiente, ed annunciando l'opposizione di Parigi all'accordo Ue-Mercosur.