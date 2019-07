Meghan strizzatissima. E quel dettaglio della duchessa sciocca i social

Meghan Markle presa per il collo. E non è un eufemismo. Domenica sera, la Duchessa del Sussex ha presenziato alla prima de "Il Re Leone" insieme al marito, il principe Harry, sfoggiando un sorriso da film alla vista dell'amica Beyoncé e del baronetto Elton John, ma un particolare del suo outfit non è sfuggito ai flash dei fotografi. Il vestito blu notte aveva uno scollo così stretto da segnarle il collo fino a farlo quasi sanguinare. Una disattenzione imperdonabile per l'ex attrice che ha fatto dei ricercati outfit, il fiore all'occhiello del suo "regno".