La Libia libera i migranti: si rischia l'esodo

Il governo del premier libico Fayez al Sarraj ha liberato 350 migranti che erano rinchiusi nel centro di detenzione di Tajoura. La struttura è quella colpita la settimana scorsa da un raid dell'aviazione del generale Khalifa Haftar che ha provocato 53 morti. Lo si è appreso da un tweet dalla filiale libica dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). L'agenzia dell'Onu ha ringraziato il ministero dell'Interno libico per aver liberato i rifugiati da Tajoura. "350 persone erano ancora a rischio a Tajoura e ora sono libere", ha scritto in un tweet l'Unhcr.

Urgent: most detained #migrants in #Tajoura detention center were released today. Their release took place on the aftermath of an airstrike that took many of their lives.

It should be noted that the migrants started a hunger strike three days ago. pic.twitter.com/JJNv6tOUZ7