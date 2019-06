Meghan mani "bucate" manda in tilt le casse del Regno

Ci risiamo, è tornata Me-gain! I tabloid inglesi hanno scoperto il salatissimo conto spese per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, la residenza di Harry e Meghan Markle i Duchi del Sussex, e non sono affatto contenti. Per rendersi indipendenti dagli “odiati” Duchi di Cambridge, William e Kate (a loro volta alle prese con una seria crisi matrimoniale per colpa di un’altra donna) avrebbero speso 2,6 milioni di euro, prelevati fino all’ultimo penny dalle casse dello Stato. Una cifra troppo alta secondo i contribuenti che mantengono la Corona ma che non hanno piacere a mantenere i capricci dell’ex attrice.

Frogmore House fu costruita tra il 1680 e il 1684 ed è chiamata “Casa delle rane” per il continuo gracidare che proviene dagli stagni dell’immenso giardino circostante. Poco più di un anno fa, i Duchi del Sussex hanno deciso di allontanarsi da Kensington Palace per una presunta spaccatura con il futuro Re William e per le richieste pretenziose del ciclone Meghan. La Regina Elisabetta II ha approvato il trasferimento a Frogmore e la ristrutturazione sostanziale del cottage che negli anni era stato adibito ad alloggi del personale del Castello di Windsor. Adesso la dimora conta nuovi pavimenti e soffitti, 5 camere da letto, bagni e cucina completamenti rifatti, sala yoga. Gli esperti avevano stimato che i lavori sarebbero costati 3 milioni di sterline a causa delle idee vegan della Markle ma lo staff della coppia reale, guidato dall’interior designer delle celebrità Vicky Charles, aveva dichiarato che non avrebbe superato 1,5 milioni di sterline.

Ebbene avevano ragione i tesorieri di Sua Maestà. Il caso è approdato in Parlamento dove i Repubblicani hanno definito la spesa “oltraggiosa” e cade in un momento inopportuno perché la Regina e i suoi parenti hanno speso più dello scorso anno: 82,2 milioni di sterline rispetto ai 76,1 milioni di sterline dell'anno 2017/18. Non è bastata la politica "riciclona" della principessa Kate, il principe consorte Filippo è costato oltre 300.000 sterline pur essendo pensionato e i jet per andare e venire dalle manifestazioni hanno inciso per 200.000 sterline. E questo non piace ai sudditi.