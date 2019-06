In Colorado la cannabis fa incassare un miliardo di dollari

Il Colorado, lo stato pioneristico del pot-peddling, ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari da quando ha legalizzato le vendite di marijuana nel 2014. Il Dipartimento delle entrate del Colorado ha annunciato che le entrate combinate di tasse, licenze e canoni hanno raggiunto 1,02 miliardi di dollari, e le sole vendite di marijuana hanno superato i 6,56 miliardi di dollari. "Questo settore sta aiutando a far crescere la nostra economia creando posti di lavoro e generando profitti che stanno andando a prevenire il consumo dei giovani, a proteggere la salute pubblica e la sicurezza e ad investire nella costruzione di scuole pubbliche", ha detto il governatore Jared Polis alla Cnn. Le entrate derivanti dalla tassa sulla marijuana del Colorado finanziano diversi programmi di educazione pubblica, così come programmi di salute e servizi umani in tutto lo stato. Si prevede che fino a 300.000 persone faranno parte dell'industria della marijuana entro il 2020.