Spunta una lumaca. Panico in Giappone sulla linea ad alta velocità

Una lumaca è stata in grado di causare una potente interruzione di corrente che ha portato alla fermata del network ferroviario ad alta velocità del Giappone il mese scorso. Si stima che circa 12.000 passeggeri siano stati rimandati il ​​30 maggio, dopo che la corrente è stata interrotta su tutte le linee operate dalla compagnia ferroviaria JR Kitakyushu, nella regione meridionale del Kyushu.

L'interruzione si è verificata alle 9.40, l'orario di punta dei pendolari, costringendo la società a cancellare un totale di 26 treni. Per il Giappone è stato un duro colpo, data la sua fama mondiale per la sua vasta ed efficiente rete di treni ad alta velocità, che percorrono il paese e trasportano migliaia di passeggeri ogni giorno.

Durante un'ispezione successiva delle apparecchiature elettriche della rete di trasporto, gli ingegneri della società hanno trovato una lumaca morta, che misura da 2 a 3 centimetri di lunghezza. Secondo un portavoce della società, la lumaca è bruciata dopo aver toccato un cavo elettrico che ha successivamente causato l’interruzione di elettricità di massa.

Sebbene sia stato scoperto il 30 maggio, poco dopo l'interruzione, il motivo dell'interruzione non è stato rivelato per più di un mese. I media locali hanno segnalato per la prima volta questa insolita e improbabile causa solo il ​​22 giugno. Un portavoce della JR Kyushu ha detto alla CNN che la lumaca è entrata da una fessura nella scatola di alimentazione. "Non abbiamo sentito parlare di interruzioni di corrente causate da lumache negli ultimi anni", ha detto. "Se troviamo una tale lacuna durante l'ispezione delle apparecchiature (in futuro), le sistemeremo".