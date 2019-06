Apre la porta di emergenza invece del bagno: panico sul volo per Islamabad

Un volo da Manchester ha avuto un ritardo di quasi otto ore dopo che un passeggero ha erroneamente aperto un'uscita di emergenza al posto della porta del bagno.

Il volo PK702 della Pakistan International Airlines (PIA) era pronto a decollare, le porte erano "armate", ed il segnale che indica l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza era acceso. Nonostante questo, una passeggera ha deciso di usare il bagno, ma invece che aprire la porta giusta ha aperto l’uscita di emergenza. In una dichiarazione, PIA ha dichiarato: "Un passeggero ha erroneamente aperto la porta di emergenza facendo attivare la slitta di emergenza". La partenza è stata immediatamente interrotta e tutti i passeggeri sono stati evacuati dall'aereo. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato a Independent: "A tutti i passeggeri è stata fornita la cena. I passeggeri a carico sono stati forniti con il trasporto e la sistemazione in albergo e saranno adeguati al prossimo volo disponibile. PIA si rammarica per l'inconveniente causato ai suoi passeggeri a causa di questo incidente". L'aereo è arrivato a destinazione con sette ore di ritardo. Diverse ulteriori partenze sono state ritardate a causa di questa interruzione. Alcuni passeggeri si sono lamentati del fatto che il loro bagaglio è stato lasciato a Manchester. Uno di loro, ha scritto su Twitter: "Servizio patetico di PIA. Sono uno dei 38 passeggeri che si sono volontariamente trasferiti da PK702 ma solo a condizione che tutti e 38 di noi avremmo avuto i bagagli”.

La compagnia aerea ha successivamente twittato: "Invitiamo caldamente i passeggeri a seguire le istruzioni di sicurezza in quanto tali incidenti provocano disagi a centinaia di altri passeggeri". L'amministratore delegato della PIA, il maresciallo d'aria Arshad Malik, ha ordinato un'inchiesta sull'incidente.