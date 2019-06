Usa e Iran a un passo dalla guerra. E anche Alitalia modifica le rotte

Anche Alitalia, dopo le compagnie aree Klm, Lufthansa e British Airways modifica la rotta dei suoi voli che sorvolavano l’area dello Stretto di Hormuz. Una decisione legata all’escalation della tensione nella regione dopo l’abbattimento di un drone Usa da parte dell’Iran. C’è un’unica destinazione, quella tra Roma e New Delhi che sorvolava l’area dello Stretto di Hormuz e del Golfo di Oman, fanno sapere all’Adnkronos dall’ Alitalia: come altre compagnie, Alitalia si allontanerà da quella area ma questo non comporterà ritardi, spiegano.